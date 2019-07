In Eindhoven gepakt trio veroordeeld voor uitbuiting

De politie zag een auto die een dag eerder bij een Antwerps hotel was gestolen. In de wagen zaten twee mannen (26 en 19 jaar), een vrouw (23) en een minderjarig meisje. De laatste zei dat de 19-jarige haar vriend was en haar die week had achtergelaten bij het oudere paar. Dat paar dwong haar in de prostitutie. De vrouw plaatste advertenties. De man sloeg haar, soms met een riem en dwong haar minimaal drie klanten per dag af te werken.