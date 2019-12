In Eindhoven komen flink meer laadpalen de komende tijd

Zo'n 800 laadpalen voor elektrische auto's staan er nu in Eindhoven. Maar dat aantal zal de komende tijd flink gaan toenemen, zo is de verwachting. Want hoogstwaarschijnlijk gaat het stadsbestuur laadpalen al plaatsen vooruitlopend op aanvragen daarvoor van nieuwe bezitters van elektrische auto's.

Ambtenaren van de gemeente Eindhoven hebben recentelijk namelijk minutieus in kaart gebracht welke Eindhovenaren er allemaal al de beschikking hebben over een elektrische auto. Aan de hand van die gegevens en aan de hand van provinciaal en landelijk beschikbare cijfers over trend en ontwikkelingen op dit gebied hebben ze een inschatting gemaakt van de toename van het bezit van dit type auto.

Enquete Poll Het plaatsen van extra laadpalen is een goede methode om het bezit van de elektrische auto te stimuleren Eens

Oneens Het plaatsen van extra laadpalen is een goede methode om het bezit van de elektrische auto te stimuleren Eens (69%)

Oneens (31%)

Driehonderd meter

,,Op basis daarvan kunnen we heel goed bepalen waar er in Eindhoven de komende tijd nieuwe laadpalen geplaatst moeten worden", aldus een woordvoerder van het stadsbestuur. ,,Uitgangspunt daarbij is dat iedereen die een elektrische auto heeft, die moet kunnen opladen op een plek binnen driehonderd meter van zijn woning."

Dat betekent dat Eindhoven zeer waarschijnlijk gaat afstappen van het huidige principe. Daarbij krijgt iedereen die een laadpaal aanvraagt, nadat er de nodige procedures zijn doorlopen, er eentje voor zijn eigen deur.

Met het aantal van bijna 800 laadpalen - voor zo'n 1500 elektrische auto's - schaart Eindhoven zich landelijk bij de toppers op het gebied van elektrisch rijden. In Amsterdem staan er bijna 5000, in Rotterdam 3000, in Den Haag iets meer dan 2600, gevolgd door Utrecht met meer dan 1700.

Snellaadpunten

Het aantal laadpalen in Eindhoven is ongeveer gelijkelijk verdeeld over het aantal (semi-)publieke laadpalen, die met name te vinden zijn in parkeergarages, en het aantal privélaadpalen. Daarnaast zijn er nog enkele tientallen snellaadpunten. Ervaring leert de gemeentelijke ambtenaren dat die plekken weinig gebruikt worden. ,,De meeste mensen laden hun elektrische auto toch 's avonds thuis voor de deur op."