In Eindhoven verdronken Nixon (23) uit Boekel had nog één wens: terug naar West-Papoea

BOEKEL/EINDHOVEN – Terug naar een vrij onafhankelijk West-Papoea. Dat was de laatste wens van Nixon Kareth, de 23-jarige man uit Boekel die afgelopen weekend verdronk in de Dommel in Eindhoven. Vrienden en familieleden zetten nu alles op alles om deze wens alsnog te laten uitkomen. ,,Maar dat kost helaas ontzettend veel geld.”

Nixon groeide op in Boekel, maar is geboren in West-Papoea, een provincie in Indonesië. Op 9-jarige leeftijd kwam hij, samen met zijn broers, als politieke vluchteling naar Nederland.

Al na een jaar kwam Nixon in Boekel terecht, waar hij niet meer is weggegaan. De goedlachse jongen ging er naar school en maakte veel vrienden.

Onafhankelijkheid

Ondanks het zorgeloze bestaan in Boekel, bleef de politieke situatie in West-Papoea aan Nixon knagen. Hij wilde graag in de voetsporen van zijn vader treden. Zijn vader, Michael Kareth, is voorzitter van een grote beweging die zich inzet voor een vrij West-Papoea.

De Papoea’s strijden al ruim vijftig jaar voor onafhankelijkheid en afsplitsing van Indonesië. Ook Nixon steunde dit gedachtegoed. Zijn grootste wens was om ooit nog eens terug te keren naar een vrij West-Papoea.

Zijn familie en vrienden willen die laatste wens nu in vervulling laten gaan. ,,Hierbij vragen we jullie hulp en begrip.”

Inzamelingsactie

Daarom is op een crowdfundingswebsite deze week een inzamelingsactie van start gegaan. Hiermee hoopt de familie ongeveer tienduizend euro bij elkaar te krijgen. Dat geld is nodig voor de vlucht, de uitvaart en de begrafenis. Ondertussen is er al zo’n tweeduizend euro opgehaald.

Vrienden en kennissen uit Boekel schrijven mee te leven met de nabestaanden. Volgende week zou Nixon zijn 24e verjaardag vieren. ,,Nixon was bij iedereen erg geliefd, iedereen kon om en met hem lachen."

Reacties

Dat blijkt ook uit de reacties die op de crowdfundingsite binnenstromen. ,,Heel veel sterkte voor de familie en hopelijk mag zijn wens uitkomen”, laat iemand weten. Een ander schrijft: ,,Ik heb Nixon vaak bij me in de bus gehad vanuit Boekel. Ik hoop dat u het bedrag bij elkaar krijgt.”