In haar hoofd zit het perfecte plaatje, maar ze hoort niet bij de 'normalen’ ook al doet ze nog zo haar best

Sala Thai in Eindhoven toont een mix van gerechten uit de hele wereld

EINDHOVEN - Vlak voor het ingaan van de lockdown schoven we nog even aan bij Sala Thai in Eindhoven, al meer dan dertig jaar een begrip. De Thaise keuken is levendig en fantasierijk. Geurige aroma’s doen een beroep op alle zintuigen. Smaak en geduchte ‘hitte’ zijn soms in contrast maar vullen elkaar ook aan. Score: 7,8.

23 december