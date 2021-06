In herinnering: deel het levensverhaal van een overleden dierbare

Het zijn niet per se grootse gebeurtenissen die een leven interessant maken. Het zit hem juist vaak in het kleine, in datgene wat niet breed is uitgemeten. Het zijn de soms ogenschijnlijk dagelijkse gebeurtenissen, de liefde en het verdriet, de zorgen en de persoonlijke overwinningen die het levensverhaal van iemand vormen.

Wilt u een verhaal over een dierbare vertellen en deze herinneringen delen met anderen? Neem dan contact op met verslaggever Annette Tromp via a.tromp@ed.nl voor een afspraak.

In de serie ‘In herinnering’ verschenen onderstaande verhalen:

Roos van Gerwen (2003-2020) had net haar havo-diploma op zak toen ze werd getroffen door een hartinfarct: ‘Ze heeft zoveel mensen geraakt’

Roos van Gerwen genoot met volle teugen van het leven, en stond met haar havodiploma op zak aan het begin van een nieuw hoofdstuk. Maar nog voordat ze goed en wel was begonnen, overleed ze aan een hartinfarct, op 25 augustus vorig jaar. Ze wist in haar korte leven veel mensen te raken.

Myrte van der Putten (2002-2020), actieve en creatieve gymnasiumleerling, maakte zelf een einde aan haar leven

Myrte van der Putten heeft haar korte leven intens geleefd. Ze was een creatieve en sprankelende gymnasiumleerling en had een hechte vriendengroep. Op 20 mei vorig jaar maakte ze zelf een einde aan haar leven. Ze liet een aantal lieve brieven na aan haar ouders en vrienden. Myrte is 17 jaar geworden.

Marcel Brekelmans (1945-2020) praatte nooit over zichzelf

Eigenlijk was hij al tien jaar met pensioen, maar Marcel Brekelmans liep tot het najaar van 2019 nog steeds op de TU/e rond om studenten te begeleiden. Een zeldzame variant van spierziekte ALS maakte in sneltreinvaart een eind aan alles. Hij stierf op 18 november, thuis in Nuenen. Marcel werd 75 jaar.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Gerard van Eeuwijk met zijn kleindochter Yara. © privéfoto

Voor Gerard van Eeuwijk (1963-2020) bestond Kerstmis niet meer na de dood van zijn zoon Ronnie

Het leven was nooit meer hetzelfde voor Gerard en José van Eeuwijk na de dood van Ronnie, hun 18-jarige zoon die in 2007 omkwam bij een auto-ongeluk. Dat je bij elkaar blijft na zo’n immens verlies is niet vanzelfsprekend, hoorden ze later van anderen. Voor hen wel, ze waren een team, en al bijna veertig jaar samen toen Gerard vorig jaar oktober stierf in het ziekenhuis.

Wim Donkers (1953-2021) kon dingen achter zich laten en weer verder gaan

Wim Donkers was een bijzonder mens met veel kwaliteiten en talenten. Hij werd bijna 68 jaar, en dat is oud voor iemand met het syndroom van Down. Op 8 februari van dit jaar stierf hij op Eckartdal in Eindhoven, na een moeilijk jaar waarin hij vaak ziek was. Maar wat heeft hij genoten van zijn leven.

Leo Engelen (1950-2021) was ’een lotje uit de loterij’ en kende iedereen in Geldrop

Leo Engelen kende iedereen in Geldrop, en iedereen kende hem. Heel zijn werkzame leven was hij postbode en hij maakte altijd met iedereen een praatje. Voetbalvereniging Braakhuizen was zijn tweede thuis. Leo stierf op 25 januari van dit jaar, op de ic van het St. Anna Ziekenhuis, aan corona.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Piet van der Hamsvoort in zijn Oldsmobile. © privéfoto Van der Hamsvoort

Eindhovenaar Piet van der Hamsvoort (1937-2020) zat meer dan vijftig jaar in de autohandel, en zelfs toen hij ziek was en bijna niet meer kon lopen kocht hij toch nog twee auto’s. Dat was drie weken voor zijn dood. Het leven was niet mild geweest, maar met zijn Anny had hij alles getrotseerd. Hij stierf op 19 december aan een hersentumor.

Mieke van den Boom (1943-2021) vond het niks om huisvrouw te blijven: ze maakte haar droom waar en runde twee videotheken

Mieke van den Boom was geen stilzitter. Ze vond het maar niks om huisvrouw te blijven, ook al was dat wat moeders van haar generatie deden. Ze runde met succes twee videotheken en maakte daarmee haar droom waar. Mieke was 77 jaar toen ze op 17 januari van dit jaar in Aalst overleed aan de gevolgen van Alzheimer.

Wim Timmers (1929-2021) kreeg een jaartje extra cadeau: een ‘grutse mens’ middenin de Rooise gemeenschap

Vorig jaar nog was Rooienaar Wim Timmers een wandelend wonder, toen hij na twaalf dagen Hospice Dommelrode via de voordeur weer verliet. Hij was er naar toe gebracht om te sterven, maar hij genas van corona en kreeg zodoende nog een bonusjaar. Ziek was hij echter wel, en op 20 maart van dit jaar overleed hij op 92-jarige leeftijd aan uitgezaaide longkanker.

Voor carnaval en voor zijn moeder kwam Alphonse van Mierlo (1958-2020) altijd terug naar Eindhoven

Al op 17-jarige leeftijd vertrok hij naar Den Haag voor zijn opleiding aan de Hotelschool, maar voor Alphonse van Mierlo bleef Eindhoven altijd dichtbij. Iedere twee weken bezocht hij zijn moeder, en elk jaar werd carnaval uitgebreid gevierd. Dat zat er van oudsher in. Op 17 september vorig jaar stierf hij in zijn appartement in Diemen, waar hij samen met zijn partner Evert woonde.

Lambèr Bevers (1948-2020) stierf op zijn verjaardag en trouwdag: ‘Ik kan er maar niet overheen stappen’

Lambèr Bevers hield van gezelligheid en maakte graag een praatje. Op de dansvloer leerde hij Riekie kennen, en de vlam sloeg over. Ze hoefden niet lang na te denken en trouwden al snel. Maar dit verhaal kent een grote schaduwzijde; Lambèr moest jaar in jaar uit een stukje kwaliteit van leven inleveren. Totdat hij stierf op 1 juni vorig jaar. Het was zijn verjaardag en zijn trouwdag.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Robbert van den Broek oefent het schieten bij het gilde © Foto Privébezit familie Van den Broek

Robbert van den Broek hield van zijn vak, was op en top vrachtwagenchauffeur. Hij was een boomlange kerel van twee meter, vrolijk en goedlachs. En juist zijn werk werd hem fataal. Robbert botste in volle vaart op een stilstaande vrachtwagen. Hij lag een maand in coma, en overleed aan zijn verwondingen in een Belgisch ziekenhuis. Hij was 46 jaar, en liet een vrouw en een dochter van 12 achter.