In herinnering: ieder leven is een verhaal

Laatste seksclub van Eindhoven dicht: Club Nightinga­le wordt appartemen­ten­ge­bouw

27 februari EINDHOVEN - Seksclub Nightingale op de Wal in Eindhoven is dicht. De laatste seksclub van Eindhoven was door de crisis al bijna een jaar dicht, maar nu is duidelijk dat hij niet meer opengaat. ,,Een lastige business, en corona gaf het laatste zetje.”