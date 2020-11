In het nieuwe Evoluon vlieg je door tijd en ruimte

Een plek waar jong en oud, slim of iets minder slim, van verbazing van hun sokken worden geblazen: dat moet het nieuwe instituut Next Nature Network / Evoluon worden. Door bijvoorbeeld in een zweefmolen te gaan zitten die een heuse tijdmachine blijkt te zijn.

Die tijdmachine is exemplarisch voor wat NNN/ Evoluon wil doen. Je stapt in die draaimolen, krijgt een virtual reality-headset op je hoofd en dan word je de toekomst in geschoten. En dan niet tien jaar of honderd jaar, maar miljoenen jaren vooruit, tot het moment dat de zon is opgebrand. Je ziet eerst de wolken bewegen, dan zie je begroeiing veranderen en het klimaat, dan beginnen bergen te bewegen tot aan sterrenstelsels aan toe. Het wordt een extreem verre toekomstervaring, in tien minuten, onder de iconische koepel van het Evoluon.

Volgend jaar al open

Deze week is het plan voor het futurelab gepresenteerd en begin volgend jaar moeten we er al iets van gaan zien. Dat plan voor de nieuwe culturele instelling is gemaakt door het Amsterdamse Next Nature Network (NNN) dat zijn hoofdvestiging gaat krijgen in het Eindhovense Evoluon, in opdracht van de Evoluon Foundation. De stichting werkt nauw samen met talloze partijen uit Eindhoven.

Koert van Mensvoort, artistiek directeur van de kersverse instelling, wil het iconische gebouw van Eindhoven weer teruggeven aan de mensen: ,,Het Evoluon trok in de Philips-glorietijd heel veel bezoekers. Maar al flink wat jaren is het een zakelijk conferentieoord, waar de voorbijganger niet naar binnen kan, omdat er voor hen geen programma is. Dat heb ik altijd onbegrijpelijk gevonden.” Van Mensvoort heeft dan ook een grappige, maar toch ook heel serieuze ambitie: ,,Jarenlang heeft een mini-Evoluon in Madurodam gestaan, maar het is alweer een poosje weg, omdat het niet meer in het collectief bewustzijn van de Nederlander zit. Ik wil dat het daar terugkomt; dat het weer als een belangrijk complex wordt gezien.”

Cultuurwethouder Monique List: ,,Ik zou graag willen dat je dat oude Evoluon-gevoel weer krijgt als je er binnen stapt. Dat je je verbaasd over alle nieuwe ontwikkelingen, je je doorlopend verwondert; dat is het streven en de Next Nature / Evoluon kan dat realiseren, daar zijn we van overtuigd.”

Schoenen van roggevlees

NNN wil mensen op een tastbare manier in aanraking brengen met nieuwe technologieën. Een spraakmakend voorbeeld daarvan is de Nano-supermarkt, een tentoonstelling van nano-technologieproducten die in de toekomst op de markt kunnen komen. In die supermarkt - eerder onderdeel van de Dutch Design Week – zag je onder meer muurverf die met een druk op de knop van kleur verandert en condooms waarmee je het geslacht van de baby kunt bepalen. NNN publiceerde ook ‘Het kweekvlees kookboek’, en presenteerde schoenen, gemaakt van roggevlees, genetisch gemodificeerd.

Ook deels een Eindhovens plan

In Eindhoven hadden instellingen als de Dutch Design Foundation, de TU/e, Design Academy Eindhoven, MU en het Van Abbemuseum zelf een plan gemaakt voor een nationaal designmuseum: ‘Complex’. Maar dat plan werd door de Raad voor Cultuur afgewezen. NNN kreeg wel de steun van het Rijk onder voorwaarde dat het zou samenwerken met instellingen en bedrijven uit de regio Eindhoven. En dat gebeurt ook, zegt List: ,,Er zitten behoorlijk wat elementen van Complex in dit plan, met name op het gebied van de samenwerking met de regio, met de culturele instellingen, maar ook kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dat zit nu allemaal goed verankerd in dit plan.”

Het Rijk steekt jaarlijks 500.000 euro in het futurelab. Eerder al had de gemeente Eindhoven duidelijk gemaakt jaarlijks ook vijf ton in de nieuwe instelling te willen stoppen en de provincie Noord-Brabant is goed voor elk jaar 250.000 euro. Opmerkelijk is dat ook de gemeente Amsterdam de komende vier jaar 100.000 euro in het futurelab steekt. Van Mensvoort: ,,De hoofdvestiging komt in Eindhoven, maar we blijven ook in Amsterdam projecten doen.”

