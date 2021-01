In het vierde album van Why Tony speelt piano de hoofdrol

Avonturisme kan de Eindhovense band Why Tony niet ontzegd worden. Na drie albums in het poprockgenre komt de groep met een instrumentaal album dat zwaar op piano leunt. Op 15 januari komt ‘Side A’ uit van het titelloze album.

Er zijn makkelijker manieren om als band je bekendheid te vergroten dan met de release van een instrumentaal album. Zeker als je vorige drie albums voorzien zijn van ‘gewone’ liedjes met vocalen. Toch hoeft het niet per se te verbazen, stelt gitarist-pianist Rob Cornelissen over de telefoon. Op het eerste album staan immers ook drie instrumentale nummers.

Puurheid van de piano

Wie de eerste single December beluistert, hoort ingetogen muziek waarin alleen een piano te horen is. De puurheid van een echte piano in plaats van de plastic pianosamples die vandaag de dag gemeengoed zijn, zijn alvast een groot pluspunt. Toch zal het even wennen zijn voor degenen die bekend zijn met de eerdere muziek van de band.

,,Het album is zeker anders dan de eerste drie”, zegt Cornelissen monter. ,,We zijn niet zo commercieel ingesteld. Het is voor mij zelf verrassend met iets anders te komen. Sommige mensen zullen het kunnen waarderen, anderen zullen de bandsound missen. Die moeten dan wachten op de volgende plaat.”

Twee keer zes liedjes

Why Tony besloot de release van het album te spreiden. Na de single December van 11 december komt op 15 januari Side A uit met 6 liedjes, later volgt Side B met nog eens 6 nummers. Wanneer die ‘kant’ uitkomt, weet de band nog niet precies, al richt Why Tony zich op maart. ,,We zitten in het Spotify-tijdperk. Daardoor brengen veel artiesten alleen maar losse nummers uit. Ik dacht dat het vanuit dat oogpunt leuk is het album in meerdere dagen te releasen. Ook Covid-19 en niet kunnen optreden speelt mee”, verklaart hij.

Dat het nieuwe werk een instrumentaal album werd, was geen vooropgezet plan. Het idee daarvoor ontstond in de zomer van 2018 tijdens de opnames van het vorige album Mindhoven. Cornelissen: ,,Ik zei tegen Roel (bassist, red.): zullen we even een time-out nemen? Even niet die heftige nummers. We hebben microfoons opgesteld en voor de gein wat opgenomen. Toen we het terugluisterden, dachten we: dat klinkt best goed, daar kunnen we wel wat mee.”

Quote Voor mij voelt pianomu­ziek heel vertrouwd. Vanaf m'n vijfde krijg ik pianoles. Rob Cornelissen, Gitarist-pianist Why Tony

,,Na drie rock-pop-albums is het mooi om zoiets als dit te maken, ontstaan uit pianomuziek. Voor mij voelt dit heel vertrouwd. Ik ben op vijfjarige leeftijd begonnen met pianoles dus het is m’n eerste instrument.”

Het album bevat acht eigen nummers en vier interpretaties van nummers van Muse, de Eindhovense band Mozes and the Firstborn, Aidan & the Wild en zelfs Frédéric Chopin. ,,Ik ben een echte Chopin-liefhebber”, verklaart hij de opvallende keuze voor de Poolse componist en pianist.

Echte luistermuziek

Behalve nummers die alleen uit piano bestaan, heeft Cornelissen ook muziek voor andere instrumenten gearrangeerd. ,,Zoals synthesizer-achtige geluiden, elektrische piano en keyboards. Bij twee tracks zit er ook cello bij die Kitty van Nieuwland heeft ingespeeld. Daardoor krijgt de muziek een wat meer symfonisch karakter. Het is echte luistermuziek geworden.”