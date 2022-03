In je rolstoel van de glijbaan, het kan straks in Eindhoven

EINDHOVEN - Er komen in Eindhoven meer speeltuinen die ook voor kinderen met een beperking toegankelijk zijn. Soms met wat simpele aanpassingen maar in ieder stadsdeel wordt ook een speeltuin rigoureuzer aangepakt.

Zo is het de bedoeling dat ook een door een Eindhovense jongen bedachte rolstoelglijbaan een plek krijgt in een van de speeltuinen. Dat ontwerp wordt op dit moment verder uitgewerkt en is naar verwachting in 2023 gereed.

Veel te winnen

Op verzoek van de gemeenteraad werd recent de toegankelijkheid van Eindhovense speeltuinen onderzocht. Daarbij is duidelijk geworden dat er nog veel te winnen is. Het gaat dan volgens wethouder Rik Thijs (openbare ruimte) om speeltoestellen die toegankelijk zijn maar ook om de speeltuin zelf. ,,Zo is een zandbak een onneembaar obstakel voor iemand in een rolstoel maar kan dit vrij eenvoudig worden opgelost met het plaatsen van rubber tegels of een andere ondergrond.”

De gemeente wil op tien plekken met simpele ingrepen snelle verbeteringen doorvoeren. Bijvoorbeeld door verharde paden aan te leggen, de ingang rolstoelvriendelijk te maken of picknicktafels bereikbaar te maken voor rolstoelen. Hiervoor komt dit jaar 45.000 euro beschikbaar.

Tegels in plaats van zand

Voor de zes grotere projecten is in totaal 180.000 euro beschikbaar. In ieder stadsdeel is inmiddels een locatie aangewezen die wordt aangepakt. Uitgangspunt is dat 70 procent van de speeltuin voor iedereen toegankelijk is en dat de helft van de speeltoestellen door iedereen te gebruiken zijn. Daarbij moet gedacht worden aan een verharde speelplek in plaats van een zandbak, een rolstoelschommel of een rolstoelglijbaan.

Het is niet voor het eerst dat er geïnvesteerd wordt in de toegankelijkheid van speeltuinen. Zo heeft de Splinter sinds enkele jaren een speeltoestel waarop door iedereen gespeeld kan worden met zand en water. Ook bij speeltuin Philipsdorp werd er flink geïnvesteerd, bijvoorbeeld in een rolstoelschommel. De beheerder van die speeltuin gaf eind 2020 wel aan dat er zelden gebruik werd gemaakt voor de voorzieningen. Wellicht weet de doelgroep niet dat ze er zijn, zo opperde hij destijds.

Beter communiceren

Volgens wethouder Thijs zal er daarom ook aandacht zijn voor de communicatie om de aanwezigheid van toegankelijke speeltuinen beter onder de aandacht te brengen. ,,Waar mogelijk worden kinderen met een beperking ook betrokken bij de invulling van de speeltuinen.”

De twee projecten lopen volgens Thijs vooruit op een breder plan voor het inclusief maken van speelvoorzieningen stadsbreed. Volgens de gemeente kunnen daar echter pas in 2025 echt stappen worden gezet. Dankzij de huidige investeringen is er op korte termijn ook wat mogelijk.