In kleine stapjes in Eindhoven op expeditie naar beter onderwijs

De driedaagse ontwerpsessie heeft de chique naam Educational Design Expedition meegekregen. Geheel in stijl zijn er vijf ‘basiskampen’ ingericht, verspreid over de panden op het NRE-terrein aan de Gasfabriek in Eindhoven. Daar zitten 150 docenten uit het voortgezet onderwijs, mbo en hbo in groepjes bij elkaar om onontgonnen gebied bloot te leggen. Wel met de schoenen uit en sloffen aan de voeten, wat dan weer niet heel karakteristiek is voor een zware expeditie. „We willen dat de deelnemers zich comfortabel voelen en uit hun normale rol gaan”, zegt Jochem Goedhals, een van de initiatiefnemers van Fontys Hogescholen.