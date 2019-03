In loop van dit jaar alleen nog pinnen bij parkeren in Eindhoven

PollEINDHOVEN - Parkeerautomaten en parkeermeters in Eindhoven waarbij met muntgeld kan worden betaald, verdwijnen in de loop van dit jaar uit het straatbeeld. Ze maken plaats voor automaten waarbij uitsluitend met een pinpas kan worden betaald.

De Eindhovense wethouder van verkeer Monique List (VVD) heeft dat aangekondigd. Het vervangen van de muntmeters- en automaten is onderdeel van een plan om het parkeerbeleid en het parkeren efficiënter te maken.

Nu staan er in het centrum van Eindhoven nog 36 parkeermeters waarbij uitsluitend met muntgeld betaald kan worden. Daarnaast telt de stad 237 parkeerautomaten. Bij dertien van deze automaten kan alleen met pin worden betaald, bij 153 met pin én munten en bij 71 uitsluitend met muntgeld.

De 36 parkeermeters en 71 muntgeldparkeerautomaten worden in de loop van dit jaar stapsgewijs vervangen door automaten waarbij met een pinpas kan worden afgerekend. De 153 automaten waarbij beide betalingswijzen mogelijk zijn, worden eveneens dit jaar omgebouwd. Eind van dit jaar moet de gehele operatie afgerond zijn, aldus een woordvoerder van het Eindhovense college van B en W.

Ander onderdeel van het parkeerbeleid van de gemeente Eindhoven is de verdere uitbreiding van betaald parkeren in de woonwijken die dicht bij het centrum liggen. Veel bewoners van die wijken kunnen hun eigen auto's niet kwijt omdat er bij hen voor de deur auto's staan van mensen die in het centrum van de stad moeten zijn, maar die de parkeertarieven daar te hoog vinden. Overigens is daar ook sprake van in het hart van de nieuwe wijk Meerhoven.

Initiatief

Betaald parkeren wordt ingevoerd op verzoek van de bewoners van straten zelf. Eerste voorwaarde is wel dat de bewoners daar zelf het initiatief toe nemen. Voorwaarde is ook dat meer dan de helft van de bewoners reageert op een enquête naar het draagvlak voor het invoeren van betaald parkeren. Derde voorwaarde is dat van de in die enquête ondervraagde mensen meer dan helft het eens moet zijn met het invoeren van het betaald parkeren.

Bij deze regeling betalen bewoners per maand 3,75 euro aan de gemeente voor een vergunning om in hun straat te mogen parkeren. Voor een tweede auto bedraagt het tarief 7,50. Voor bezoekers gelden kortingsregelingen. Voordeel van de regeling is evenwel dat een parkeerplaats voor de deur vrijwel is gegarandeerd.

,,Dat verklaart ook het succes van deze regeling", aldus een woordvoerder van de gemeente Eindhoven. ,,Er komen van steeds meer straten direct rondom het centrum aanvragen om deze regeling in te voeren. Uiteraard werken we daar graag aan mee."

Afgelopen jaar zijn er 33 initiatieven gehonoreerd, Het jaar daarvoor, in 2017, ging het nog om elf straten. De verwachting is dat er dit jaar zo'n 35 straten bij komen waarin de betaald-parkerenregeling van kracht wordt.