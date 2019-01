In Noord-Brabant slechts één boete uitgedeeld aan vuurwerkverkopers: ‘Ze zijn op hun hoede’

REGIO - De legale vuurwerkverkopers in Noord-Brabant hebben zich over het algemeen keurig aan de regels gehouden. Welgeteld één verkooppunt kreeg een boete opgelegd, maar in veel gevallen hadden de retailers hun zaakjes rond de jaarwisseling goed op orde. Dat zeggen de Brabantse omgevingsdiensten.

Het ontbreken van documentatie, vuurwerk dat binnen handbereik van klanten ligt, te veel vuurwerk in de opslagbunker, een te smal gangpad: er zijn talloze regels waar verkopers rekening mee dienen te houden bij de verkoop van legaal vuurwerk. De meeste adressen voldeden aan de voorschriften die tijdens de verkoopdagen golden, behalve in Noordoost-Brabant.

De omgevingsdienst trok 54 bedrijven na. In totaal constateerde zij 24 overtredingen. Boetes schreef ze echter niet uit, vertelt communicatiemedewerker Iris van Uden: “Voor overtredingen krijgen de bedrijven in het algemeen een waarschuwing opgelegd. Bij herhaling tijdens de volgende verkoopperiode zal er gehandhaafd worden. Meestal is dit een voornemen voor het opleggen van een last onder dwangsom.”

Ze vertelt dat dit een extra drukmiddel is om herhaling te voorkomen. “Voor de duidelijkheid: overtredingen worden in het algemeen snel opgelost door bedrijven. Vaak wordt aangegeven om het binnen enkele uren op te lossen, waarna opnieuw een controle plaatsvindt", besluit ze.

Nul boetes

Suse van den Boom, adviseur communicatie van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, kijkt tevreden terug op de verkoopdagen. “Alle vuurwerkverkooppunten zijn gecontroleerd tijdens de drie verkoopdagen (28, 29 en 31 december, red.). Bij een aantal zijn overtredingen geconstateerd die, daar waar mogelijk, direct ongedaan gemaakt werden. Denk dan aan te veel vuurwerk in de bunker of geopende deuren die niet open mogen staan", legt de communicatiemedewerker uit.

Volledig scherm Kindervuurwerk. © anp

Tijdens een hercontrole is vervolgens geen enkele overtreding geconstateerd, weet ze. “In totaal hebben we ongeveer zestig verkooppunten bezocht. We hebben enkel wat waarschuwingen uitgedeeld, maar geen boetes. Goed nieuws, dus”, concludeert Van den Boom.

Midden- en West-Brabant

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) kan eveneens tevreden terugkijken op de vuurwerkcontroles. Er werd welgeteld één boete uitgedeeld: “We hebben de 96 verkooppunten meerdere keren bezocht. De eerste twee verkoopdagen waren redelijk rustig tot normaal verlopen. Vooral op 31 december, de laatste verkoopdag, was het erg druk", weet Marc Evers uit.

De communicatiemedewerker van OMWB laat weten dat er de omgevingsdienst één verkooppunt bekeurde en daarnaast enkele waarschuwingen uitdeelde. Die waarschuwingen blijven staan voor het komende jaar, als het legale vuurwerk weer in de verkoop gaat. “Een jurist van ons heeft de zaak in kwestie verbeuring opgelegd", vertelt hij. Hoe hoog dat bedrag is, blijft onbekend.

Evers is content met de zogenaamde voorcontroles die de omgevingsdienst oktober jongstleden hield. “Die hebben zijn vruchten duidelijk afgeworpen. Daardoor waren de verkopers op hun hoede en dat bleek ook wel. Erg positief", klinkt het.