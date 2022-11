In plaats van fors meer banen erbij zijn er nu ontslagen bij het onstuimig gegroeide Sendcloud

VERWACHTE ELF Madueke moet bij PSV van zijn coach ‘stabili­teit vinden in professio­ne­le beleving van dag tot dag’

Trainer Ruud van Nistelrooij ging vrijdag bij zijn persconferentie voor het duel met AZ desgevraagd in op zijn visie op de ontwikkelpunten van Noni Madueke. De aanvaller van PSV speelde zondag geen rol in Amsterdam, tijdens de strijd om de koppositie in de eredivisie. Hij was alom verwacht, maar kwam niet in de ploeg.

