In topsportbad Eindhoven gaan 1.200 scholieren in maart het water in

Ieder jaar verlaten in Nederland 10.000 tot 15.000 kinderen de basisschool zonder zwemdiploma. Naar schatting zijn dit in de provincie Noord-Brabant jaarlijks tussen de 1.500 en de 2.000 kinderen. Daarnaast blijkt dat steeds minder kinderen volledig zwemvaardig zijn. De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) is niet verbaasd over deze ontwikkeling, maar maakt zich er wel grote zorgen over.



,,Wij streven ernaar dat alle Nederlanders de diploma’s A, B en C behalen”, vertelt Jansen. ,,Het gaat om de complete zwemvaardigheid. We zien dat dat met name bij andere culturen nog niet vanzelfsprekend is. Maar als de hele klas het water ingaat, wil niemand achterblijven. Logisch, want het zwemmen is hartstikke leuk.” Overigens houdt More2Win het niet bij zwemmen alleen. Als in augustus de Ronde van Spanje van start gaat in Utrecht, komt er een soortgelijk initiatief om de fietsvaardigheid van scholieren te verbeteren.