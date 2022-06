In twee weken drie keer zoveel positieve testen bij de GGD Brabant Zuidoost: ‘Ik ben bang dat alle corona-ellende weer terug komt’

Eindhoven­se klasloka­len krijgen desinfec­tie­lam­pen tegen corona: ‘Zo goed mogelijk voorbereid zijn op een nieuwe uitbraak’

EINDHOVEN - Eindhoven gaat als eerste gemeente in Nederland een groot aantal scholen uitrusten met desinfectielampen om het coronavirus de kop in te drukken. De gemeente stelt 700.000 euro beschikbaar voor de aanschaf en installatie in grofweg zevenhonderd klaslokalen op basisscholen en middelbare scholen.

28 juni