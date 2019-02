‘In uiterste geval kan Evoluonplan Eindhoven ook zonder nieuwbouw’

EINDHOVEN - In het uiterste geval is bebouwing rond het Evoluon helemaal niet nodig, zegt mede-eigenaar Lee Foolen. ,,Maar het zou wel een gemiste kans zijn, want in het park dat zo ontstaat en met de opbrengst van de bebouwing is wel veel meer mogelijk.”

,,Ook met de huidige exploitatie als congrescentrum kúnnen we ruimte maken voor nieuwe activiteiten", aldus Foolen. Hij zegt graag ‘zo snel mogelijk’ aan tafel te schuiven bij de gemeenteraad van Eindhoven om uitleg te geven over de plannen voor het voormalige Philipsgebouw. ,,Want er ontstaat nu een foutief beeld op basis van onvolledige informatie.”

Volledig scherm Evoluon Eindhoven rijksmonument © FotoMeulenhof

Philips heeft het Evoluon in december verkocht aan Foolen & Reijs Vastgoed, na een competitie met tientallen partijen. Met Hurks Bouw & Vastgoedontwikkeling willen ze het gebouw weer gaan gebruiken voor techniek, design, kennis, cultuur en (jeugd)educatie. Een Evoluon Foundation wordt opgezet om het programma te maken. Om dat goed te financieren is een bebouwing nodig met horeca, hotels, kantoren en kort-verblijfappartementen. Die komen rondom het gebied aan de Noord-Brabantlaan te staan zodat er een beschut park ontstaat voor activiteiten.

In de gemeenteraad stelden PvdA en D66 vragen daarover, omdat ‘het niet zo kan zijn dat het Evoluon niet meer te zien is straks’. Wethouder Yasin Torunoglu zei daarop dat het plan door ambtenaren als ‘risicovol’ is beoordeeld omdat de gemeenteraad waarschijnlijk tegen de bebouwing zou zijn. Het college neemt pas een standpunt in als het uitgewerkte plan er ligt.

Volledig scherm Geert Hurks, Hans de Jong (President Philips Nederland) en Lee Foolen (vlnr) bij het Evoluon. © Bram Saeys

Een woordvoerder van Philips laat weten dat het bedrijf niets af weet van risico's. ,,Een uitspraak dat het plan door de gemeente als een groot risico is gekwalificeerd herkennen wij niet.” De ambtenaren hebben tegen de keuzecommissie alleen gezegd dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Die opmerkingen zijn meegewogen bij de keuze voor Foolen & Reijs/Hurks. Ook Foolen zegt dat de ambtenaren alleen hebben gezegd dat ‘nieuwbouw in geen enkele vorm in het bestemmingsplan past’.

Volledig scherm Lee Foolen van Foolen & Reijs Vastgoed, een van de partners in het plan Evoluon Innovation Park in Eindhoven. © Foolen & Reijs Vastgoed/Hurks Vastgoedontwikkeling

Torunoglu benadrukte verder dat de raad zijn zegje kan doen als het bestemmingsplan goedgekeurd moet worden. Ook wil hij nieuwe en oude eigenaren uitnodigen voor een openbaar gesprek met de raad. Een datum daarvoor is nog niet geprikt.

Quote We gaan hard aan het werk om het plan uit te werken zodat het breed gedragen wordt. We zijn daarbij flexibel. Lee Foolen, Mede-eigenaar Foolen & Reijs Vastgoed van Evoluon

Foolen is niet blij met de discussie in de raad. ,,Jammer dat niet het hele verhaal is verteld. Het beeld dat wij het Evoluon helemaal willen inbouwen is gebaseerd op een tekeningetje, een eerste visie. We gaan hard aan het werk om het plan uit te werken zodat het breed gedragen wordt. We zijn daarbij flexibel. Wij willen het monumentale gebouw niet helemaal inbouwen. We houden zichtlijnen open, ook aan de Noord-Brabantlaan. Daar komt waarschijnlijk ook een veel breder plein voor de hoofdingang.”

Volledig scherm Evoluon Eindhoven rijksmonument © FotoMeulenhof