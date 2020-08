In Vaartbroek zijn nog drie van de 65 kramen over

EINDHOVEN - Het is een kleine markt op de Tarwelaan in de Eindhovense wijk Vaartbroek, maar de kooplui zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Voor een lekker visje of groenten komen de bewoners graag naar de markt.

Een visboer, een groente- en fruitkraam en een Asian Food kar. Dat is is alles wat nog over is van de markt op de Tarwelaan in de wijk Vaartbroek. Een markt is het haast niet te noemen. Visboer Menti van Bakel en zijn familie staan al van het begin op de markt in Vaartbroek. ,,Mensen gaan hier niet naar de markt, ze gaan vis en groente halen. Er zijn nog drie kramen over van de vijfenzestig. Een paar jaar geleden zijn we verhuisd van de Wijnpeerstraat naar de Tarwelaan. Het is een betere locatie, je ziet ons beter, maar meer kramen trekt het niet.”

Lange rijen

De markt mag dan klein zijn, druk is het wel. Lange rijen bij de visboer, en bij Walter van der Pas van de groente- en fruitkraam is het een komen en gaan van klanten. Veelal vaste klanten. Meneer en mevrouw Van der Pol komen iedere maandag. Meneer van der Pol: ,,We wonen hier in de buurt. Het is een kleinschalige markt en we hopen dat het zo blijft. We kunnen hier alles krijgen wat we nodig hebben. Het aanbod is groot, er zijn ook aparte groenten die je niet in de supermarkt kan krijgen.”

,,De mensen achter de kramen zijn enthousiast”, vult mevrouw Van der Pol aan. ,,We worden leuk en persoonlijk geholpen en de kwaliteit is zonder meer goed.” Groenteman Van der Pas: ,,Ik sta hier al 35 jaar. In het begin was er een wachtlijst, maar inmiddels is er veel veranderd. De weekmarkten worden kleiner doordat mannen en vrouwen werken en overdag geen tijd hebben om boodschappen te doen. Vroeger kwam moeders naar de markt en vaders verdienden de kost.”

Samen een visje eten

Volgens Van Bakel is de mentaliteit van de kooplui ook veranderd. ,,Ze hebben geen ballen meer. Ik ben er altijd, maar als het tegenwoordig een beetje regent of waait dan rijden ze weer naar huis. Klanten moeten op je kunnen bouwen, anders komen ze niet meer.” Volgens Van der Pas is internetverkoop een van de redenen dat de er geen non-food kramen meer zijn. ,,Er wordt veel thuis gekocht en supermarkten bieden ook non-food en die zijn de hele week open. Voor verse groente en fruit en een gebakken visje komen mensen nog wel naar de markt.” Zo ook Eric Jan van Loon uit de wijk Tongelre en Michel Habraken uit de wijk Achtse Barrier. Habraken: ,,We zijn wielervrienden van vroeger. Af en toe gaan we samen een visje eten.”