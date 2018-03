In verkiezingstijd wil iedereen het bruisend hebben

Voorafgaand aan de bijeenkomst in het Designhuis was er een protestmars door het centrum van Eindhoven. Studenten van de Design Academy, de TU/e en Fontys liepen met een dj op een bakfiets van 18 septemberplein naar Designhuis om te pleiten voor meer vrijheid voor initiatiefnemers van bijvoorbeeld tijdelijke horeca of evenementen.

Het nachtleven in Eindhoven is een terugkerend thema in de Eindhovense politiek. Het gaat dan vooral over het wel of niet toestaan van pop-up horeca en de verruiming van openingstijden. Terugkerend is ook dat er geen echte besluiten worden genomen of besluiten waar eigenlijk niemand iets aan heeft. Wat betreft de openingstijden werden er bijvoorbeeld de zogeheten 'verlaatjes' ingevoerd waarmee ondernemers incidenteel tot 06.00 uur open mogen blijven. De verlaatjes gelden echter alleen voor de Dommelstaat en de Markt waar er bij ondernemers (de Effenaar daargelaten) geen enkele interesse is om zo laat open te blijven. Op Stratumseind moeten de cafés gewoon om 04.00 uur dicht. Vooral met het argument dat anders de overlast voor omwonenden onredelijk groot zou worden.