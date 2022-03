In vier minuten zes schilderijen met waarde van 75.000 euro gestolen bij VDL Art in Eindhoven

Gemeente Laarbeek steunt oproep aan Bavaria voor Russische boycot

LAARBEEK - Steun uit opmerkelijke hoek voor een klemmend beroep op de bierbrouwer van Bavaria om zich per direct terug te trekken uit Rusland. De gemeente Laarbeek verspreidt de oproep van de honorair consul van Oekraïne: ,,Boycot. Wat is belangrijker, geld of moraal?”

22 maart