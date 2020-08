In3 groeit vanuit Eindhoven hard met flitskrediet: gespreid betalen in drie termijnen

Vliegbasis Eindhoven overweegt uitbrei­ding opslag­tanks kerosine

11 augustus EINDHOVEN - Op Vliegbasis Eindhoven landde maandag het tweede nieuwe tankervliegtuig van de luchtmacht. In totaal worden er de komende jaren vijf of zes van deze Airbussen 330 MRTT in Eindhoven gestationeerd.