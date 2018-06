Inbraak in Eindhoven eindigt in achtervolging met politiehonden, grote hennepkwekerij en vier arrestaties

EINDHOVEN - Een alerte man zag in de nacht van zaterdag op zondag in Eindhoven in eerste instantie alleen maar een man die probeerde in te breken in een woning. Uiteindelijk werden er maar liefst vier verdachten ter plekke aangehouden en een grote hennepkwekerij ontdekt.

De getuige zag een man met een zaklamp op een plat dak bij een woning. Hij morrelde aan het raam en er sprong even later licht aan in het huis. Omdat het om een zogenaamde heterdaad situatie ging, zette de politie de complete straat af.

Vluchtende verdachten

Toen een van de agenten de hoek omliep om naar de achterkant van de woning te gaan, stond hij oog in oog met twee verdachten. Ze verstijfden even maar gingen er daarna meteen vandoor. Een achtervolging dwars door de tuinen van andere woningen volgde. Alle aanwezige agenten en politiehonden speurden mee naar de verdachten. Een van de verdachte nam een verkeerde gok en rende recht in de armen van de hondengeleider. Hij probeerde toch nog te vluchten maar kon dankzij de hond alsnog worden aangehouden.

De agent die de achtervolging inzette zag daarna het licht van een zaklamp in een andere tuin. In die tuin bleken maar liefst twee verdachten te zitten. Ook dit tweetal werkte niet mee en probeerde te vluchten. Een kon er meteen worden aangehouden, voor de andere moest de politiehond weer aan te pas komen.

Uit de woning kwam nog geluid. Toen de politie het huis met afgeplakte ramen binnenging, zat er op de bank nog een vierde verdachte. Bovendien stond er in het huis een in werking zijnde hennepkwekerij. Waarschijnlijk was er net geoogst want in de bijkeuken lagen complete bergen van henneptoppen te drogen. De toppen hadden een gewicht van 23 kilo. Ook in andere ruimtes van de woning stonden hennepplanten die nog geoogst moesten worden.