Inbreker is volgens rechtbank onverbeterlijk en krijgt vinnig vonnis: vijf jaar cel

De man, Kamel A. (45), sloeg afgelopen jaar toe in Sint-Oedenrode, Weert, Venlo, Schijndel en vijfmaal in Eindhoven. Er verdween van alles, tot koffie-apparaten toe. In een vinnig vonnis constateert de rechtbank dat hij geen enkel respect heeft voor de eigendommen en privacy van anderen. Vooral het feit dat hij toeslaat in woningen, de plaats waar mensen zich veilig moeten kunnen voelen, rekent de rechtbank hem zwaar aan, daar hij alles doorzocht en overhoop haalde, tot slaapkamers toe. Hij veroorzaakte zo veel last en schade.