Inbreker wil met tv de voordeur uit wandelen in Eindhoven, maar wordt betrapt door bewoner

De deur van de woning aan de Kerkakkerstraat stond open vanwege werkzaamheden in het huis. Bij het zien van de eigenaar wilde de verdachte ervandoor gaan, maar de eigenaar kon hem vastpakken en naar de grond werken. Samen met een toegesnelde buurman wist hij de verdachte in bedwang te houden tot de gealarmeerde politie hem kon aanhouden.

De eigenaar van de woning hield aan de worsteling enkele bijtwonden in zijn hand over, waaraan hij behandeld is. De agressieve inbreker, een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.