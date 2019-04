Inbrekers richtten ravage aan in school Eindhoven

DEN BOSCH - Twee Eindhovenaren die inbraken pleegden en een ravage aanrichtten in basisschool Het Startblok, hoeven van de officier van justitie niet terug de gevangenis in.

Twee keer was een Eindhovense school doelwit, één keer een woonhuis. De politie twijfelde er niet aan dat het de twee 24-jarige Eindhovenaren Raymond H. en Gino B. waren die in een juni-nacht vorig jaar wilden inbreken. Bij basisschool ‘De reis van Brandaan’ lukte dat niet, later bij Het Startblok wel. De ravage die ze in de laatste school aanrichtten was zo groot dat er de volgende ochtend eerst geen les gegeven kon worden.

Scooter

Bij de rechtbank in Den Bosch wilden de twee verdachten woensdag niks zeggen over hun nachtelijke uitstapjes, en ook niet over de gestolen scooter waar ze soms op reden. H. hield daarnaast zijn mond dicht over de gestolen telefoon die hij in bezit had. ,,Gekocht van een Somaliër", had hij eerder de politie verteld. ,,Ja ja, alle telefoons in Eindhoven waar iets mee is, zijn gekocht bij een Somaliër, dat horen we hier vaker", reageerde de voorzitter van de rechtbank.

Ondanks het zwijgen van de verdachten, dacht officier van justitie Yorg Vermeulen voldoende bewijs te hebben. Omdat de politie H. al in het vizier had wegens inbreken, kreeg hij een peilzender onder zijn wagen. Die gaf aan de auto bij de scholen was geweest ten tijde van de inbraken. Er waren ook camerabeelden en de politie had het tweetal zelf op de gestolen scooter zien rijden. In de tuin bij H. vond de politie de buit van een van de inbraken.

Mild

,,De reclassering is erg mild over u beiden", hield de voorzitter van de rechtbank de twee verdachten voor. ,,Bij veel mensen die een beroep doen op hun zwijgrecht geven ze geen advies. Dan is het huppetee, opsluiten, weg ermee, zoek het maar uit.