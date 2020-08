IND-loket in Eindhoven sluit per 1 oktober zijn deuren

Holland Expat Center South

Behalve Eindhoven gaan ook -uiterlijk in 2023- Rotterdam en Utrecht dicht. Het loket in Den Bosch is een van de vier die openblijven, met name voor het afnemen van ‘biometrie’ voor verblijfsdocumenten, zoals pasfoto's, handtekeningen en vingerafdrukken. Ook kunnen hier documenten worden opgehaald. Volgens de IND kan dat laatste na de sluiting van het loket in Eindhoven ook in het Holland Expat Center South, aan de Vestdijk.