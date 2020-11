Indringende bundel over haperend geluk, gemaakt in Eindhoven

Boek Elke maand kwamen ze bij elkaar, anderhalf jaar lang. Soms een dag, dan iets korter. Met veel discussies, veel wijn ook, nogal eens eindigend in chaos. Maar het leverde wél een indringende bundel op: 'Haperend geluk'. Gemaakt in Eindhoven.

Als dichter doe je je werk helemaal in je uppie, maar samenwerken met anderen vindt ze - misschien juist daarom wel - heel erg fijn. En dus nodigde de Eindhovense schrijfster Kreek Daey Ouwens een aantal anderen uit om na te denken en te praten over een thema: 'haperend geluk'. ,,Dat is zó inspirerend, daar geniet ik echt van."

Eerdere samenwerking

Helemaal nieuw zijn die samenkomsten overigens niet, eerder al zijn er vormen van samenwerking geweest met onder anderen Emma Crebolder, Annelie David, Theo Rikken, Erik de Smedt en beeldend kunstenaar Ineke van Doorn. Rikken: ,,Met af en toe ook andere dichters, hebben we bijvoorbeeld poëzie-theater gemaakt, een klank- en stemmenspel en samen ook een boek, Mijnheer Cros, geschreven."

De mensen waarmee Haperend geluk is gemaakt, afkomstig uit Amsterdam, Maastricht, Oud-Turnhout, Waalre en Eindhoven, is inmiddels een hechte groep geworden. ,,Het schrijven is natuurlijk van belang, maar ook het samenkomen is ook een enorme meerwaarde. Al helemaal in corona-tijd", aldus Daey Ouwens.

Een lichter randje

Oorspronkelijk was het thema 'Het tekort', maar dat werd bij nader inzien toch als te zwaar en te eenzijdig bestempeld. ,,We hadden allemaal de behoefte aan een wat lichter randje. Alles hééft tenslotte ook een andere, wat minder zware kant."

Op voorhand was nog niet duidelijk dat er een bundel uit zou komen. Rikken: ,,Nee, we komen samen, we schrijven, we lezen voor en praten over het werk." Daey Ouwens: ,,Het had ook kunnen uitmonden in een voorstelling.”

Rikken werkte op 18-jarige leeftijd - als vakantiekracht - in een psychiatrische inrichting en schreef daarover een bijdrage: ,,Dat was enorm zwaar, je werd er ook zomaar 'ingegooid', dat was in die tijd gebruikelijk en zag heel indringende zaken. Maar er was ook ruimte voor vrolijkheid en ook dat heb ik bewust in het verhaal opgenomen."

Naast werk van de groep, zijn er ook gedichten opgenomen van anderen. Zoals van Kaspar Hauser, de Duitse vondeling, van wie een hartverscheurende tekst is opgenomen. Of een even indringend werk van de in 1975 overleden dichteres Mascha Kaléko.

Tussen woord en beeld

Kunstenaar Van Doorn was bij vrijwel alle bijeenkomsten aanwezig en maakte veel tekeningen: Rikken: ,,Daar konden wij vervolgens uit kiezen. Elke tekening kondigt een nieuw hoofdstuk aan. Zo is de bundel opgezet. Het was wel bijzonder om haar erbij te hebben, want wij zijn duidelijk van 'het woord' en zij is overduidelijk een mens van 'het beeld'."

De bundel wordt op de achterflap treffend afgesloten met woorden van De Smedt:

'Het onvolmaakte onder ogen zien is

het herontdekken van diepe menselijkheid.'



'Haperend Geluk', Met werk van Emma Crebolder, Kreek Daey Ouwens, Annelie David, Erik de Smedt, Theo Rikken en Ineke van Doorn. Prijs: 20 euro. Te bestellen via www.manindemaan.nl.

Volledig scherm Kreek Daey Ouwens. © Theo Rikken