Indrukwekkende debuutroman Eindhovense Leonieke Baerwaldt: geen woord teveel

Eind 2018 wolkte het eerste idee in haar hoofd en afgelopen vrijdag lag haar debuut in de boekhandel. ‘Hier komen wij vandaan’ is de eerste roman van de Eindhovense schrijfster Leonieke Baerwaldt (1985) en het maakt diepe indruk.

Quasi eenvoudig

Baerwaldt laat in 220 bladzijden zien over een rijke, uiterst zorgvuldige taal te beschikken waarmee ze in relatief kleine hoofdstukken eindeloos veel beelden weet op te roepen. De roman verrast, want er wordt quasi moeiteloos geschakeld tussen de vier hoofdpersonages of verhaallijnen en even quasi eenvoudig tussen perspectieven en tijden. De hoofdstukken worden daarnaast afgewisseld met delen die met een pen zijn geschreven en af en toe zelfs met kindertekeningen. Het maakt de roman tot een ingenieus samengesteld geheel.

‘Hier komen wij vandaan’ verhaalt over een moeder met een bijzonder dochtertje die noodgedwongen een nomadisch bestaan leiden, een afgekickt echtpaar dat droomt van een huisje met moestuin, een fabrieksarbeider die op zijn beurt droomt van een tropische vissen-winkel en er is de kleine zeemeermin, die het land op wil om haar prins te ontmoeten. Ja, de sprookjes van Grimm en Andersen zijn Baerwaldt niet vreemd - integendeel, maar ook werk van onder anderen David Foster Wallace, Tim Burton en Michael Haneke is haar dierbaar.

De zee, het water: ze zijn prominent aanwezig in het boek: ,,Ik heb iets met de zee, omdat de onderwater-wereld een heel andere plek is; een ander ritme heeft, een ander gevoel geeft. Als ik me rot voel, ga ik zelf ook graag naar de zee, net als de mensen in m’n boek.” Die drang, dat heeft volgens Baerwaldt te maken met een soort evolutionair gevoel: ,,Tenslotte kómen we ook allemaal uit de zee.”

Een kind dat het gedrag van de ouders niet begrijpt, dat was een van de twee beginpunten van haar roman. ,,Ik wilde heel graag een kind als speelbal van zijn omgeving laten zien. Waarom juist een kind? Omdat dat mij mateloos intrigeert, ik kom ook uit een gescheiden gezin en het is iets dat mij altijd raakt: kinderen die het leven moeten leiden door de beslissingen die de ouders nemen, maar die daar zelf nog heel weinig grip op hebben. Wat voor verhaal maakt een kind daarvan, dát boeit mij.” Het tweede beginpunt was een tropische vissenwinkel in haar vorige woonplaats Amersfoort: ,,Daar liep ik altijd langs en die was vaak dicht en die plek fascineerde me enorm. Was dat wel een echte viswinkel of een dekmantel…?” Lachend: ,,En toen ging ik fantaseren.”

Ongelooflijk zorgvuldig

Opmerkelijk genoeg heeft Baerwaldt de roman intuïtief geschreven en stond ook de structuur op voorhand niet vast: ,,De levens heb ik inderdaad heel gevoelsmatig geschreven, maar daarna heb ik het ongelooflijk zorgvuldig in elkaar gezet.”

Ze heeft flink met de tijden en perspectieven geëxperimenteerd. Ze heeft de roman zelfs diverse keren herschreven, vanuit verschillende personen en tijden: ,,Gewoon, om te kijken wat het allerbeste klopte.”

Baerwaldt zegt niet lang van stof te zijn, ze houdt dan ook van het schrijven van korte verhalen, wat ze veel doet: ,,Als er geen woord teveel in een verhaal staat, dat vind ik heerlijk.”

Super summier

Dat ze houdt van het werk van niet altijd even optimistische schrijvers, hoort bij haar: ,,Ik geloof dat ik zelf ook niet zo heel vrolijk ben; niet zo’n heel blij wereldbeeld heb, dus neig ik naar literatuur van dergelijke schrijvers. Maar het heeft ook veel met hun stijl te maken: ik hou van het super summiere, fantastisch gecomponeerde werk.” Zelf schrijft ze ook niet heel veel op een dag. Soms een paar zinnen, heel af en toe een paragraafje. ,,Als dat lukt, heb ik een goede dag.” Glimlachend: ,,Ja, het is hard werken op het zolderkamertje.”

‘Hier komen wij vandaan’, Leonieke Baerwaldt, Uitgeverij Querido, Amsterdam. ISBN: 9789021421278.

Volledig scherm Leonieke Baerwaldt: ,,Soms schrijf ik een paar zinnen op een dag, heel af en toe een paragraafje. Als dat lukt, heb ik een goede dag.” © Bert Jansen/DCI Media