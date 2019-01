VIDEOEINDHOVEN - In het voorjaar worden ruim 36.000 jongeren in de regio ingeënt tegen meningokokkenziekte. De GGD is druk doende met de voorbereidingen van deze mega-inenting.

Voor de GGD Brabant Zuidoost wordt het een van de grootste inentingscampagnes in de afgelopen decennia: die tegen de meningokokkenziekte. Nadat vorig jaar al de meest kwetsbare groep werd gevaccineerd, 6.000 kinderen van 14 jaar, volgt nu een tweede ronde voor jongeren tussen 15 en 18 jaar.

De afgelopen jaren steeg het aantal besmettingen met de ziekte van het type W sterk. In 2018 bezweken volgens het RIVM 22 patiënten aan de ziekte die leidt tot hersenvliesontsteking en/of bloedvergiftiging. De jaren ervoor ging het om respectievelijk 11 en 6 doden. Tussen maart en eind juni worden in blokken van twee weken in totaal een dikke 36.000 jongeren in Zuidoost-Brabant ingeënt. Landelijk gaat het om zo’n 860.000 jongeren.

“We zijn volop bezig met de voorbereidingen", laat woordvoerster Carmy Bronneberg van GGD Brabant Zuidoost desgevraagd weten. “Grootschalige inentingscampagnes zijn ons natuurlijk niet onbekend, maar het gaat nu wel om véél meer mensen.”

Dreigend tekort

Van een dreigend tekort aan medewerkers die de vaccinaties moeten gaan zetten, zoals in andere GGD-regio's in Nederland het geval is, is volgens Bronneberg in deze regio geen sprake. Er zijn weliswaar extra mensen nodig, maar die inzet kan hoogstwaarschijnlijk geheel uit eigen gelederen worden betrokken, zegt de woordvoerster.

“We zijn nu volop bezig om mensen te werven en het ziet er positief uit. Veel collega's vinden het leuk om dit erbij te doen. Eventueel kunnen we ook nog oud-medewerkers inzetten of verpleegkundigen in opleiding. Voorlopig is dat nog niet nodig, maar het zit wel als scenario in ons achterhoofd.” Behalve voor de inenting zelf, zijn ook extra mensen nodig voor het klaarmaken van de injecties en administratieve werkzaamheden.

Tien gemeenten

De vaccinatiecampagne vindt plaats tussen maart en eind juni. De precieze perioden moeten nog worden vastgesteld, aldus de woordvoerster. De inentingen vinden plaats op 11 locaties in 10 gemeenten. In Eindhoven zijn het Indoor Sportcentrum in Stratum en Sporthal Eckart in Woensel de aangewezen plekken. Vorig jaar al werd een grote groep veertienjarigen, geboren in de periode mei tot en met december 2004 ingeënt. Ook baby's van 14 maanden kregen een prikje. In het voorjaar worden alle jongeren opgeroepen die geboren zijn in 2001, 2002, 2003 en 2005. Hetzelfde geldt voor de jongeren die in de eerste 4 maanden van 2004 zijn geboren.