Inenting tegen corona in Eindhoven nog wat bescheiden gestart: ‘En nu zo snel mogelijk opschalen’

Geen opvolger op meer dan 16.000 boerderij­en

13 januari DEN HAAG - Meer dan de helft van de boeren van 55 jaar of ouder heeft niemand klaarstaan die de leiding kan overnemen in het bedrijf. Dit probleem speelt met name bij de kleinere bedrijven en vooral in de zuidelijke provincies, in Limburg nog erger dan in Brabant. Hoe groter het boerenbedrijf, hoe groter de kans dat er een opvolger is.