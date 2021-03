Infinity College, particuliere school voor voortgezet onderwijs, vestigt zich in Eindhoven

Lichte afname werkloos­heid Brabant

16:13 EINDHOVEN - Het lijkt iets beter te gaan met de werkgelegenheid in Noord-Brabant. Het aantal mensen dat werkloos thuis zit, is afgelopen maand iets - 1 procent - afgenomen. Vooral in de zorg is er volgens uitkeringsinstantie UWV veel vraag naar arbeidskrachten.