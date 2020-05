Infopunt voor toeristen in hal Centraal Station Eindhoven

EINDHOVEN - Citymarketing-organisatie Eindhoven 365 opent zaterdag een nieuwe info-balie in de hal van het Centraal Station. Dit info-punt moet ten dele de ‘Tourist Information’-functie in de brandstore vervangen, die de afgelopen jaren in het voormalige VVV-gebouwtje huisde, maar afgelopen week dicht ging.

Het info-punt is dagelijks bemand om bezoekers aan Eindhoven met woord en materiaal te informeren en vragen te beantwoorden. De afgelopen jaren was deze informatiebron samen met de Eindhoven 365-brandstore, gevestigd in het voormalige VVV-kantoor vóór het Centraal Station. Afgelopen week gingen de Eindhoven 365-brandstore en ook het aanpalende Coffeelab dicht.

De huurovereenkomst liep op 1 mei af. Het voormalige VVV-kantoor op het Stationsplein wordt op termijn gesloopt en moet wijken voor de bouw van drie woontorens van District E naast het Centraal Station. Wanneer het gebouw gesloopt wordt, is nog niet bekend. Het Coffeelab wil er tot de definitieve sloop graag blijven zitten; over die kwestie zijn al raadsvragen gesteld.

Eric Boselie van Eindhoven365 noemt het station het grootste traffic-punt van de stad. ,,Natuurlijk gaat het toeristen die naar onze stad komen om ‘wat is er te doen en waar moet ik zijn’. Maar in deze coronacrisistijd vinden wij méér contact en een sociale ontvangst een essentiële voorwaarde in de toekomstige economie. Dus: we bieden informatie, maar ook zeker inspiratie. We laten niet alleen zien wát er te doen is, maar laten op een groot scherm ook de ontwikkeling van de stad Eindhoven zien.”

Het infopunt is voor aankomende reizigers op Eindhoven Centraal niet te missen. Links naast de uitgangsdeuren nodigen de typische Eindhoven-vibes op de deuren van het punt de bezoeker al uit.

Op 1 juli opent Eindhoven365 in samenwerking met PSV een nieuwe brandstore op de bovenverdieping van de nieuwe PSV City-fanstore aan de Marktstraat in Eindhoven.