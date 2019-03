Informateur Helmi Huijbregts: ‘ik ga met iedereen praten’

Huijbregts gaat voortvarend van start met een eerste gespreksronde, zo maakte ze duidelijk. Die begint zaterdag al; de VVD-senator gaat met alle twaalf de in Provinciale Staten verkozen fracties in gesprek. Dat bracht Hagar Roijackers (GroenLinks) en Hermen Vreugdenhil (CU/SGP) meteen tot de vraag of daar niet nog een stap voor zou moeten zitten. Een kennismaking met de nieuw verkozen Statenleden van Forum voor Democratie (FvD), op wat voor manier dan ook. Want praten over coalitievorming zonder de standpunten van de grote verkiezingswinnaar te kennen? Dat voelt toch wat gek. Vreugdenhil riep de vraag op of er niet eerst een ‘duidingsdebat’ moest komen, waaraan ook de FvD-fractie deel zou nemen.