Informatieavond in Eindhovense Meerpaal: Als ouderen de dokter bezoeken

,,De dokter heeft medische kennis, u heeft kennis over uw persoonlijke situatie, en over uw wensen”, houdt Marleen Herms de twintig ouderen in wijkcentrum De Meerpaal voor. Herms is geriater in opleiding in het Catharina Ziekenhuis. Met haar mentor, geriater Judith Wilmer bereidt ze hun gehoor voor op het eerstvolgende gesprek met de dokter. ,,Het kan zijn dat de dokter u wil vertellen over de uitslag van het bloedonderzoek, terwijl u uw zelfredzaamheid en uw sociale contacten belangrijker vindt”, vertelt Herms.

Een goed gesprek met de dokter biedt ruimte voor beiden, is de samenvatting van haar betoog. Daarbij kan een voorbereiding helpen. Alle aanwezigen krijgen een folder uitgereikt met vier vragen als eerste aanzet. Over wat je zelf als patiënt belangrijk vindt. De algemene gezondheid, pijn, geheugen, dagelijks leven, hoe je je voelt, sociale activiteiten of de kwaliteit van het leven? Wil je het hebben over roken, stress, medicatie, gezond eten, symptomen, onafhankelijkheid, toekomst of liever over angst, boosheid of schuldgevoel? Een andere vraag: welk cijfer zou u uw leven geven? En wat is er nodig om een punt omhoog te gaan?

Multimorbiditeit

Het verhaal wordt een paar keer onderbroken. Zo wil iemand weten wat een geriater is. ,,Vergelijk ons met een kinderarts”, antwoordt Wilmer. ,,Wij kijken naar oudere mensen die vaak kampen met meerdere ziekten. Multimorbiditeit, noemen we dat. Andere specialisten richten zich op een deel van het lichaam, zoals het hart of de longen. Dan kan de hartspecialist zeggen dat u minder moet drinken, waardoor u last krijgt van obstipatie. ‘Meer drinken”, hoort u dan van de internist. Wij kijken naar de samenhang tussen uw klachten en andere omstandigheden. We hanteren geen strakke leeftijdgrens, maar vaak zijn onze patiënten ouder dan 75 jaar.” Een ander wil weten hoe ze bij een geriater terecht kan. ,,Vraag het aan uw huisarts of specialist, die kan u verwijzen”, hoort ze.

De bijeenkomst Samen Beslissen is een initiatief van Trudy van Helmond van seniorenbelangenvereniging KBO Eindhoven. In de pauze serveert ze verse groentesoep – ‘dankzij een van onze vrijwilligers!’ – en belegde broodjes, terwijl de gasten aan de slag gaan met de eerder gestelde vragen. Herms en Wilmer gaan van tafel naar tafel om hen te helpen.

Als alle bordjes leeg zijn, sluit Wilmer weer de soms haperende mobiele microfoon aan. Als een mevrouw haar vraagt wat zij en Herms met de antwoorden gaan doen, antwoordt ze: ,,Niets, u mag ze bewaren, het kan u helpen bij uw volgende gesprek met de dokter.” De vragenstelster lijkt teleurgesteld, alsof ze haar best had gedaan op een proefwerk.

Toch pikt ze nog wat tips op. ,,Vraag naar wat de gevolgen zijn van wat de dokter voorstelt en naar de alternatieven. En durf ook te zeggen dat u er eerst een nachtje over wil slapen, voordat u een keuze maakt.”