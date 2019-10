Informatiebijeenkomst Eindhoven over zelfstandig ouder worden

De jaarlijkse OVO-Zorgdag vindt dit keer plaats in het Rabobank-kantoor zelf, aan de Fellenoord 17. ,,We werken elk jaar met verschillende partijen samen. Dit keer is dat de Rabobank. We zijn erg blij dat zij hun locatie beschikbaar stellen", zegt bestuurslid Bert Willemsen van OVO. ,,Onze bijeenkomst is gratis, inclusief lunch en koffie en live muziek. Iedereen is welkom, ook wie OVO nog niet kent. Wel vragen we mensen om zich uiterlijk 18 oktober aan te melden. Er zijn maximaal honderd plaatsen beschikbaar. Ook vragen we bezoekers om als dat kan met de fiets of OV te komen. De parkeerruimte is beperkt.”