Informatieve avond over Vestdijk-procedures in Eindhoven

China blijft trekken, ondanks Corona-vi­rus

20:02 EINDHOVEN - Zeventien leerlingen van het Stedelijk College Henegouwenlaan in Eindhoven hebben donderdag een Hanyu Shuiping Kaoshi, ofwel HSK certificaat Chinees, behaald. Het is dè internationale Chinese standaardtoets. Aan het behalen van de mijlpaal was een feestelijk programma gekoppeld waarin ook het Chinese nieuwjaar, dit jaar officieel op 25 januari, nog eens dunnetjes over werd gevierd.