Ingeborg Nijzink eerste winnaar fotowedstrijd Eindhoven Captured

De wedstrijd is een initiatief van marketingorganisatie Eindhoven365 en City Foto Eindhoven. Maandelijks is er een thema. In maart was dat architectuur, voor april kunnen fotografen aan de slag met het onderwerp Taste. De maandwinnaars, zoals dit keer dus Nijzink van @In4Architecture, krijgen onder meer een tegoedbon van 100 euro voor de fotowinkel. Aan het eind van dit jaar wordt een expositie van alle winnaars gehouden.