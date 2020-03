Ingepakt V&D-pand Eindhoven gestript voor de verbouwing

Na sluiting van V&D IN 2016 is binnen al veel weggehaald, ook het asbest. Heezen BV gaat dat nu afmaken, vertelt John van Geffen, projectmanager van ABC Nova dat voor eigenaar MN de verbouwing begeleidt. Bij de 'renovatiesloop’ haalt het sloopbedrijf ook de laatste afwerkingsmaterialen en bijvoorbeeld de sprinklerbuizen weg. ,,We hebben bijvoorbeeld de vloerafwerking verwijderd en de afwerking van de betonnen constructie. Dat was ook een wens van supervisor Winy Maas van de gemeente Eindhoven; die wil het betonnen casco zoveel mogelijk in authentieke staat terugzien in het definitieve ontwerp.”