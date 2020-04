Ingreep waterschap De Dommel vanwege droogte

Begin deze maand werd bekend dat de Brabantse waterschappen geen beregeningsverbod voor grasland hoefden in te stellen omdat de grondwaterpeilen redelijk waren hersteld. Boeren die over een bedrijfswaterplan beschikken, mogen dus hun grasland besproeien. Dat blijft zo. Het beregeningsverbod tot juni geldt standaard wél voor boeren zonder bedrijfswaterplan. Daarin wordt dus nu voor één deelgebied een uitzondering gemaakt.

Zorgwekkend droog

Volgens waterschap De Dommel is het op dit moment ‘zorgwekkend droog’. Met nauwelijks regen in het vooruitzicht zakken de grondwaterstanden snel weer. ,,Het voelt tegenstrijdig om juist bij droogte tijdelijk meer graslandberegening toe te staan”, zegt watergraaf Erik de Ridder van waterschap De Dommel. ,,Deze droogte plaatst ons voor dilemma’s. Maar als betrouwbare overheid kunnen we niet anders dan ons houden aan de in het verleden gemaakte afspraken over beregening en het voorkomen van blijvende schade aan grasland en sportvelden.”