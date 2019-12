Ingrid de Boer en Peer Swinkels zijn dit jaar de beste volgens FRITS

Andere opzet Raadslid van het Jaar in Eindhoven

18:57 EINDHOVEN - De naam is hetzelfde gebleven, en de opzet in grote lijnen ook. Maar achter de schermen is er wel een en ander veranderd bij de organisatie die jaarlijks in Eindhoven het Raadslid van het Jaar verkiest. Tot en met aanstaande zondag 15 december kunnen Eindhovenaren weer stemmen op de politicus die in hun ogen het raadslid van het jaar moet worden.