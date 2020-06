Inhaalslag met honderden sociale huurwoningen in Zuidoost-Brabant

EINDHOVEN/HELMOND - De woningnood is groot, zeker in Zuidoost-Brabant. Met de ontwikkeling van een gestandaardiseerde sociale huurwoning, te bouwen in grote aantallen en in meerdere dorpen en steden tegelijk, proberen gemeenten en corporaties de komende jaren een flinke inhaalslag te maken.

Bouwkosten zijn de laatste jaren fors gestegen. ,,Dat maakt het voor corporaties heel lastig om nog voldoende betaalbare huurwoningen te bouwen”, vertelt de Oirschotse wethouder Piet Machielsen. Tegelijkertijd staan de gemeenten voor de niet geringe opdracht om de komende jaren duizenden betaalbare woningen toe te voegen aan de voorraad.

Om daaraan te kunnen voldoen, hebben corporaties en de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) de handen ineengeslagen. Gestandaardiseerde woningen, die in grote aantallen op diverse plekken in de regio gebouwd worden, moeten een flinke besparing op de bouwkosten gaan opleveren. Ook kunnen procedures, verbonden aan de realisering van bouwplannen zoals de afgifte van vergunningen, vlotter verlopen.

Aanbesteding

Donderdag is de openbare aanbesteding gestart voor de ontwikkeling van de woningen. Aannemers, maar ook andere marktpartijen, kunnen zich hiervoor tot 26 juni aanmelden op de tendersite van Brink Groep. ,,In het derde kwartaal gaan we met de beste marktpartijen verder in gesprek. In het vierde kwartaal wordt de opdracht gegund, zodat in 2021 de eerste woningen gebouwd kunnen worden”, vertelt Machielsen, voorzitter van de stuurgroep voor dit project.

Quote Het wordt zeker geen eenheids­worst Bas Sievers , Woonpartners In eerste instantie zal het gaan om 200 tot 400 woningen, grondgebonden én gestapeld. ,,Maar we hopen dat dat aantal, bij een gunstige aanbesteding, verder zal oplopen", zegt Bas Sievers, directeur van de Helmondse corporatie Woonpartners. ,,Het gaat om een raamovereenkomst met een langere looptijd.”



Gestandaardiseerd wil volgens Sievers niet zeggen dat alle huizen exact hetzelfde worden: ,,Het wordt zeker geen eenheidsworst.” ,,Van binnen kunnen ze zo'n beetje het zelfde zijn, maar aan de buitenkant kun je variëren in materiaalgebruik en blokhoogte", vult Jasper Ponte van bureau Brink Management/Advies aan.

Ook volgens Ponte zijn de kosten voor bouwers en daarmee voor de opdrachtgevers flink gestegen de laatste jaren. ,,Allerlei eisen die aan huizen worden gesteld, vooral op het gebied van duurzaamheid, hebben de afgelopen vier, vijf jaar geleid tot een explosie aan kosten. Lastig voor woningcorporaties, die ook nog eens worden geconfronteerd met een verhuurdersheffing.”

Besparing