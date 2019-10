Inhaalslag voor Brabantse senioren

OIRSCHOT - Brabantse ouderen hebben - in ieder geval voorlopig - een streepje voor bij minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Welzijn. Dat is nodig, want de meest ‘vergrijzende’ provincie van Nederland profiteert nu nog nauwelijks van het rijksprogramma Langer Thuis.

CDA-minister De Jonge gaat nu samen met de provincie en ouderenorganisaties een inhaalslag maken. Dat beloofde hij donderdag tijdens het jaarcongres van ouderenbond KBO-Brabant, in een afgeladen theaterzaal De Enck in Oirschot. KBO Brabant-voorzitter Leo Bisschops uit Best toonde tijdens een inleiding een kaartje waarop alle Langer Thuis-projecten te zien waren: Brabant telt er nu nog maar een paar. ,,Maatschappelijke organisaties als KBO ondernemen wel veel, maar we haken nog niet aan bij de rijksoverheid”, zei Bisschops.

Verdubbeling 65-plussers

Dat is nodig, want de provincie - net als randen van Nederland - is sterk aan het vergrijzen. De komende decennia verdubbelt het aantal Brabantse 65-plussers, van ruim 470.000 in 2016 tot ongeveer 730.000 in 2040. ,,Maar we moeten niet doen of dat slecht is, of er een tsunami aan ouderen aan komt. Het is mooi dat we ouder worden, en heel veel mensen worden vitaal oud”, zei De Jonge. Hij vond het ook goed dat ouderen langer thuis wonen dan vroeger. ,,Dat wilden mensen zelf, die trend was er al voordat het rijk ook maar één maatregel nam”, aldus De Jonge, verwijzend naar de sluiting van een groot aantal verzorgingshuizen in Nederland sinds 2014.

Nieuwe woonvormen

Maar lang thuis moet niet té lang thuis worden, vindt De Jonge. Het moet niet zo zijn dat mensen hun huis niet meer uit komen en vereenzamen. ,,Er moet een woonvorm tussen het verpleeghuis en thuis in komen.” Niet het verzorgingshuis oude stijl, maar kleinschalige woonvormen waar senioren elkaar kunnen helpen en (sociaal) actief blijven. De Jonge: ,,We moeten al zulke wooninitiatieven ruim baan geven. Als er een stuk grond vrijkomt, dan moet een gemeente niet gaan voor de hoogste opbrengst.”

Tijdens het KBO-congres presenteerden vrijwilligers ook concrete projecten die het langer thuis leven in Brabant nu al gezelliger en veiliger maken. Zoals Jac Linnemans uit Diessen, die met anderen vitaliteitsdagen organiseert in de lokale sporthal. Adriaan Brouwers uit Rijen zorgt er met ‘Voormekaar’ voor dat ouderen die niet meer mobiel zijn thuis worden opgehaald om mee te doen aan activiteiten in het lokale woonzorgcentrum. Antoon Breuer vertelde over Ons Veilig Thuis, een Brabantbreed project waarbij ouderen voorlichting krijgen over valpreventie, brandveiligheid en babbeltrucs.

Eenzaamheid

De Jonge sprak bevlogen over het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Als wethouder in Rotterdam maakte hij mee dat er een oude werd gevonden die al zo’n tien jaar dood op bed lag. Ze was een eenling en werd door niemand gemist. De Jonge vond het onbestaanbaar. Uit onderzoek bleek echter dat veel meer ouderen vereenzaamden. Daarom stuurde De Jonge namens de gemeente alle 75-plussers in Rotterdam een brief met de vraag of ze bezoek aan huis wilden.