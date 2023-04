Initiatiefnemers over foute namen op Eindhovens oorlogsmonument: ‘Als je gaat schrappen, waar eindig je dan?’

Op zorgeloos avondje verschaft FC Eindhoven zich lucht in de strijd om play-offs

Drie punten, iets anders telde er vrijdagavond niet voor FC Eindhoven. Binnen 24 minuten was de broodnodige zege al zo goed als binnen tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht, dat nimmer een vuist kon maken (2-0 winst). Ook belangrijk: in de race om play-off-deelname is minimaal één naaste belager nagenoeg afgeschud.