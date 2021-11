Innig contact VDL Nedcar met Rivian, delegatie uit Born bezoekt Amerikaanse fabriek

Productielocatie in Nederland

De naam Rivian zingt al langer nadrukkelijk rond in de fabriek. VDL Nedcar en Rivian hebben radiostilte met elkaar afgesproken en onthouden zich tot dusver van commentaar. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag heeft recent wél bevestigd in gesprek te zijn met Rivian over een productielocatie in ons land.

Overname VDL Nedcar

Een hard gegeven is dat ‘VDL Nedcar in een vergevorderd stadium van onderhandeling is ten aanzien van een tweetal projecten’. Dat meldden de advocaten van VDL Nedcar, in een verzoek aan de Raad van State om sneller te oordelen over de beoogde kap van het Sterrebos. VDL wil op dat terrein een nieuwe assemblagelijn bouwen, om daar met ingang van het eerste kwartaal van 2024 auto’s te kunnen bouwen. Daarbij gaat het vrijwel zeker om grootschalige productie voor de elektrische autobouwer Canoo uit de VS.