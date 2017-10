Innovation Powerhouse in Eindhoven gaat echt paars gloeien

Dat maakte beheerder Strijp-T BV donderdag bekend bij de opening van het Innovation Powerhouse. Hoofdgebruiker daar is design- en innovatiebureau VanBerlo. Daarnaast is ook constructeur Van de Laar al ingehuisd. De rest van het gebouw is volgens Boudie Hoogedeure van Strijp-T BV snel verhuurd. Onder meer dus aan een bedrijf dat er een soort showroom voor stadslandbouw gaat vestigen. De naam wordt later bekendgemaakt. De horeca in het gebouw wordt verzorgd door East, een bedrijf dat werkt met vrouwelijke expats en vluchtelingen. Zij verzorgen een keuken waar oost en west bij elkaar komen.

Bij de opening toonde oprichter en naamgever Ad van Berlo zich emotioneel. Sinds 2011 was hij vol energie in touw om de oude energiecentrale om te bouwen tot een modern en duurzaam 'ecosysteem van innovatieve bedrijven'. ,,Ze zeiden dat het een mission impossible was. Maar wij designers nemen niet zomaar iets aan. Wij zagen de eindeloze mogelijkheden. Gelukkig had de eigenaar, de familie Goevaers, de ballen om met ons mee te doen. Zodat we deze rauwe plek om konden vormen tot een warme werkplek waar je ook je weekend wel door wil brengen."

Uniek ecosysteem

Wethouder Staf Depla erkende dat de gemeente geen idee had wat te doen met de centrale toen ze die kocht in 2011. Gelukkig dienden Van Berlo en Goevaers zich aan. ,,Want een ding is heel duidelijk. Zonder designers zou deze high tech-stad nooit zo succesvol zijn." Depla kreeg steun van Peter Wennink, de hoogste baas bij ASML. ,,Letterlijk hier buiten is ASML ooit gestart. Waarom is het zo succesvol? Vanwege het coöperatieve innovatieve netwerk in Eindhoven. Dit ecosysteem is uniek. En bij die ontwikkeling, die nu leidt tot de industrialisering 4.0, de robotisering, hebben we designers hard nodig. Zij zullen moeten helpen bij de maatschappelijke uitdaging dat we iedereen meenemen bij die ontwikkeling. Daar kunnen we Ad van Berlo en zijn bedrijf niet bij missen. Zij zijn de vertalers van de toekomstige ontwikkelingen voor de mensen. Ik voorspel dan ook dat over 5 jaar iedereen hier wil zijn, op Strijp, in Eindhoven. En dit iconische gebouw is daar dan het centrum van."

Innovatief

TR is klaar, aan TQ wordt nog hard gewerkt. Toch hoopt Additive Industries het gebouw tussen de Zwaanstraat en de Achtseweg Zuid in april al te betrekken. Nu zit het bedrijf nog op Strijp-S, onder de leidingstraat. Boudie Hoogedeure van Strijp-T is in zijn nopjes met de huurder. ,,Het is het prototype huurder dat past bij TQ: high tech, innovatief en een doorstarter." Additive neemt een van de drie industriële hallen in gebruik. Een andere hal is voor C-Touch dat innovatieve oplossingen biedt voor touchscreens.

Grootste nieuwkomer is het kantoor van Ennatuurlijk dat 70.000 huishoudens van stadsverwarming voorziet in onder meer Eindhoven, Helmond en Tilburg. Nu is de zetel in Best. De warmteleverancier zit straks langs de oude en nieuwe (bio)centrale op Strijp-T. In totaal neemt het bedrijf anderhalve etage kantoorruimte af. Ook het jonge high tech-bedrijf Flowid, voor apparatuur in de (biologische en chemische) procesindustrie komt naar TQ. Nu is dat nog tijdelijk in gebouw TAB op Strijp-T ondergebracht.

Ruimte

Het gebouw is juist bedoeld voor de succesvolle bedrijven die op Strijp-S - of elders in de stad - uit hun jasje groeien. In totaal is er 20.000 vierkante meter kantoorachtige ruimte en 10.000 meter industriële ruimte beschikbaar in TQ.

Dat wordt momenteel flink verbouwd. Het voormalige Philipspand is helemaal gestript en wordt nu voorzien van nieuwe raamkozijnen en een compleet nieuw interieur. Ook de trappenhuizen en liften worden flink aangepakt. Het middenstuk is al een eind op scheut, daarna volgt nog de hoek aan de Achtseweg Zuid. Op de begane grond en op de bovenste verdieping op het hoekpand komen gezamenlijke faciliteiten zoals een sportschool, vergaderzalen en horeca. Deels zijn die ook publiek toegankelijk. Op het dak komt een daktuin met een paviljoen voor de gebruikers. Gebouw TQ wordt via een loopbrug - een leidingbrug uit de Philipstijd - verbonden met TR, de voormalige energiecentrale van de 'kumpanie'.

