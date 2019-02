Innovation Space op TU Eindhoven in trek

Het gebouw aan de vijver op de TU/e campus is bedoeld als een hot- spot voor prototyping en vernieuwend onderwijs voor teams van studenten die er ontwikkelen en bouwen. Inmiddels staan er zelfs teams op de wachtlijst omdat de glazen kubus ‘vol’ zit. Met een oppervlakte van 1500 vierkante meter toch geen kleine werkvloer. Dat het zo’n vaart zou lopen, had Isabelle Reymen, Wetenschappelijk Directeur TU/e innovation Space, niet kunnen bevroeden. ,,We zijn nu teams aan het monitoren want wanneer is een start-up klaar om uit Matrix te gaan en zelfstandig door te groeien? Dat moeten we nog formaliseren. Het gaat allemaal zo snel.”