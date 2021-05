Inschrijven zelfbouwwoningen Te Veld

Groene ontwikkeling

Het gaat om in totaal 100 zelfbouwwoningen. Voor deze categorie loopt de inschrijftijd nog tot 1 juni dit jaar, maar volgens een woordvoerster van Minitopia zijn mensen die zich aangetrokken voelen tot de groene ontwikkeling van de wijk en er hun eigen huis willen bouwen of neerzetten nog steeds welkom zich in te schrijven.

Twee fasen voor zelfbouw

De selectieprocedure voor de eerste groep zelfbouwers gaat dit najaar van start. Die kunnen dan naar verwachting begin november gaan bouwen of plaatsen. In oktober begint ook de selectie van de tweede groep, die kunnen dan in het voorjaar beginnen met bouwen of plaatsen. Het is de bedoeling dat in de zomer van 2022 alle 100 tijdelijke zelfbouwwoningen klaar zijn.