Inschrijving 37ste Marathon Eindhoven geopend

Cumbia op Staying Alive en keihard meeblèren: online dansles heeft ook zijn voordelen

16:43 EINDHOVEN - Daar sta ik dan vol verwachting in mijn sportkamer, te wachten tot ik mag inloggen bij de online zumba-les van dansschool Salsapati. Het is maandagavond, ik doe een proefles mee om te ervaren hoe het is om in je eentje thuis te dansen. Celine Retamal is de lerares en er logt nog iemand in. We zijn met zijn drieën dus.