InScience Film Festival: van Natlab naar online films kijken op de bank

InScience Film Festival is één van de grootste wetenschapsfilmfestivals in Europa en de enige in Nederland. Het festival heeft zijn oorsprong in Nijmegen en zou dit jaar voor het eerst in negen andere steden, waaronder Eindhoven, een satellieteditie organiseren. ,,We hebben met goede hoop een randprogramma gemaakt rondom de films die in Natlab te zien zouden zijn. Studium Generale heeft als missie om wetenschap bij de student te brengen, dus het festival past goed bij ons”, vertelt Miep Swaminathan van Studium Generale.

Stad van techniek

Tilda Swinton

Eén van de films die op de lijst van Natlab en Studium Generale stond om te tonen is Hunting for Hedonia. Een documentaire uit 2019 die aansluit bij de actualiteit. In deze Deense film onderzoekt maker Pernille Rose Grønkjær welke toekomst er in het verschiet ligt voor het menselijke brein. Hunting for Hedonia is letterlijk de zoektocht naar geluk; is er een gebied in de hersenen waar het plekje ‘geluk’ zich bevindt? Een kalme stem (Tilda Swinton, bekend van onder meer The Curious Case of Benjamin Button) neemt je gedurende 87 minuten mee. De film volgt twee verhaallijnen: die van dr. Robert Heath, hij begon in de jaren 60 al met deep brain stimulation. Je ziet hoe Heath de technologie (inplanten van elektroden, diep in het brein) op Parkinsonpatiënten en depressieve mensen toepast én wat de gevolgen zijn. Ook voor zijn integriteit. De andere verhaallijn laat neurologen en patiënten van vandaag de dag aan het woord over de technologie en toekomst. De afwisseling van toen en nu maakt de film fascinerend. Zo zijn er archiefbeelden van Heath en geluidsfragmenten van gesprekken tussen hem en patiënten. De illustraties die daarbij zijn gemaakt, passen perfect.

Eén van de neurochirurgen van nu, is Dr. Kelly Foote van de University of Florida Health. Hij stelt: ‘Het is niet de vraag óf we het brein verder beïnvloeden met technologie, maar wanneer.’ De documentaire geeft ons stof tot nadenken: Hoe maakbaar is ons lichaam en brein eigenlijk?