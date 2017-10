Insinger Gilissen in Eindhoven zoekt overstappende miljonairs

De Parklaan in Eindhoven was ooit een aaneenschakeling van zakenbanken. Het ‘Wall Street van Eindhoven’ is aardig uitgedund, weet Bart Schellekens. Zelf is hij sinds deze maand directeur in Eindhoven van Insinger Gilissen, een fusiebank die ook zijn steentje bijdraagt aan de consolidatie in de private bankingsector.

Schaalgrootte is onontbeerlijk gezien de benodigde investeringen. ,,Cliënten willen tegenwoordig 24 uur per dag hun portefeuille kunnen volgen. We willen nog innovatiever worden. Daarvoor zijn investeringen in technologie nodig. Ook moeten we investeren in systemen om te kunnen voldoen aan de toenemende regelgeving."

Perfecte aanvulling

In Eindhoven vullen Theodoor Gilissen en Insinger de Beaufort elkaar perfect aan, stelt de van Theodoor Gilissen afkomstige Schellekens. ,,Theodoor Gilissen heeft een relatief jonge klantenportefeuille. Insinger zit hier al decennialang en heeft wat ouder geld." Terwijl landelijk het medewerkersbestand als gevolg van de fusie met 60 afnam tot 325, kon in Eindhoven het aantal van 12 banen nagenoeg worden gehandhaafd.

In juli 2008, kort voor het uitbreken van de crisis, openende Theodoor Gilissen zijn Eindhovense kantoor. ,,We gingen de straat op, hebben ons in de netwerken gestort. De groei die we sindsdien hebben doorgemaakt is ons bestaansrecht. Insinger de Beaufort is in Eindhoven ook gestaag gegroeid."

De bank richt zich op miljonairs, vooral op vermogenden met tussen de 1 en 10 miljoen euro kapitaal. ,,We hebben de focus op families die we blijven volgen. Onze kracht is dat we geen individuele adviezen geven maar kijken naar het hele spectrum van een familiecluster. We begeleiden ook volgende generaties in de familie."

Toename

Het aantal miljonairs is in de afgelopen tijd toegenomen. Ook in Eindhoven en omgeving is veel geld verdiend, al leidt dat niet per se tot clientèle voor een vermogensbeheerder. ,,Het zijn ook veel start-ups die worden verkocht door dertigers. Die gaan vervolgens door met investeren."