Inspectie controleert De Rooy in Son na misstanden

Op 19 januari viel de inspectie binnen bij het bedrijf. Daarbij zou de directie hebben toegegeven dat chauffeurs tegen de regels in overnachten in cabines. Ook zou er sprake zijn van fraude met chauffeurspassen en zou de administratie van de rij- en rusttijden een rommeltje zijn.

De woordvoerder van de inspectie wil het inspectierapport niet verstrekken maar bevestigt deze bevindingen van televisieprogramma Een Vandaag op hoofdlijnen. ,,De Rooy ligt bij ons onder de loep en zal daar voorlopig blijven liggen."

Of het bij De Rooy veel slechter gesteld is dan in de rest van de sector durft de woordvoerder niet te zeggen. ,,Het is duidelijk dat er hier veel te verbeteren is maar als inspectie werken we vooral informatiegestuurd. Als we signalen krijgen gaan we ergens op af en dat is hier ook gebeurd."

Inspectie moet harder optreden tegen De Rooy

Vakbond FNV vindt echter dat de inspectie veel te laks optreedt tegen De Rooy. Volgens de FNV bivakkeren chauffeurs uit Turkije, Polen en Roemenië weken of maanden in hun cabine terwijl dit al sinds begin 2018 verboden is. ,,De inspectie weet dit maar weigert in te grijpen", aldus de vakbond die via de rechter wil afdwingen dat de inspectie de vrachtauto's van De Rooy desnoods aan de ketting legt.

Volgens een woordvoerder van de inspectie is dat uiteindelijk aan de minister. ,,Het valt nu niet onder ons takenpakket maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit niet kan veranderen."

Als het aan Europarlementariër Vera Tax (PvdA) ligt, liever vandaag dan morgen. Volgens Tax werkt haar fractie momenteel aan Kamervragen waarbij de minister wordt opgeroepen om strenger te handhaven op rij- en rustwetgeving voor vrachtwagenchauffeurs. ,,En we zullen ook oproepen om een rijverbod te geven aan chauffeurs die in overtreding zijn. Nu krijgen ze alleen een boete maar dan stuur je een vermoeide chauffeur alsnog de weg op."

Volgens Tax is streng handhaven de enige manier om orde te scheppen in een keiharde markt die de transportwereld is. ,,De concurrentie is gigantisch en de druk om op kosten te besparen groot. Dus als een chauffeur in de cabine kan overnachten is dat goedkoper dan een hotel. Omdat er een groot tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtauto's is, staan ze bovendien vaak op een vluchtstrook of in woonwijken."